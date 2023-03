Medewerkers Pantar willen net als ambtenaren loonsverhoging: "Wij kregen helemaal niks"

Honderden medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijf Pantar hebben gisteren op het Beursplein in het centrum gedemonstreerd voor loonsverhoging. Ze hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de vuilophalers die in dienst zijn bij de gemeente, geen hoger salaris gekregen.

"Het is krom. We worden behandeld als derderangs burgers"

Bij Pantar werken medewerkers onder meer in de groenvoorziening. "We hebben een beperking. De meesten gaan met pijn naar het werk, met geestelijke of lichamelijke pijn. Het is krom. We worden behandeld als derderangs burgers, we moeten zoveel mogelijk verstopt blijven."

Twee maten

Vakbond FNV was gisteren ook aanwezig bij de demonstratie. Peter Wiechmann, bestuurder FNV Sociale Ontwikkelbedrijven, zei dat er met twee maten gemeten wordt. Hij vertelde dat er na de staking van gisteren ook demonstraties in andere steden komen. "En als het moet, komt er een landelijke staking."

Lex de Boer, algemeen directeur Pantar, zegt elke dag te zien dat medewerkers door de gestegen kosten van het levensonderhoud 'ontzettend in de knel komen'. "Als werkgever zou ik het graag anders zien", zegt De Boer. "Punt is dat we een lopende CAO hebben voor onze medewerkers die niet zomaar opengebroken kan worden."