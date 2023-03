De Hornweg drie weken afgesloten voor verkeer: ''Veel stilstaan, wachten, en files''

De afgelopen maanden is hard gewerkt op het kruispunt tussen de Noordzeeweg en de Basisweg. Het einde is in zicht, maar de laatste fase heeft ingrijpende gevolgen voor autoverkeer door de afsluiting van de Hornweg. Het Verkeer gaat langs op het drukke kruispunt om een kijkje te nemen.

AT5

Quote "Dan duurt het maar wat langer, het is niet anders" VRACHTWAGENCHAFFEUR

De Hornweg is één van de twee toegangswegen van Westpoort die dagelijks wordt gebruikt voor transportvervoer. Vrachtwagenchauffeurs balen dan ook van de afsluiting, die drie weken duurt. "Denk dat we er veel last van zullen krijgen", vertelt een chauffeur. Een ander voegt daaraan toe: "Veel stilstaan op de weg waarschijnlijk, wachten, files, maar dat gaan we meemaken." Toch wordt ook ingezien dat het werk nou eenmaal moet gebeuren: "Dan duurt het maar wat langer, het is niet anders.''

Herinrichting kruising Omgevingsmanager Wouter van Velzen vertelt over de werkzaamheden op het kruispunt. Het asfalt is aan vernieuwing toe. "Een groot deel was verzakt door de ondergrond, hier lag vroeger rivier het IJ." Niet alleen het asfalt wordt vernieuwd, ook de verkeersregelinstallaties en openbare verlichtingen worden vervangen. Daarnaast wordt het kruispunt ook heringericht: "Zodat er meer focus komt te liggen op de verbinding tussen de Basisweg en de Noordzeeweg", legt van Velzen uit. In deze laatste fase van de werkzaamheden wordt de Hornweg afgesloten tot en met 21 april 2023. Voor het verkeer richting de Hornweg geldt een omleiding via de Westpoortweg naar de Australiëhavenweg. De verbinding van de Noordzeeweg en Basisweg blijft toegankelijk vanuit beide richtingen. De werkzaamheden zijn op 24 april 2023 klaar.

Kruispunt