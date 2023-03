Amsterdamse aangehouden na poging tot inrijden op agenten met gestolen auto

Agenten hebben op dinsdagavond twee inzittenden van een auto aangehouden na een achtervolging door Amstelveen. Ze kregen een melding binnen dat de auto gestolen zou zijn. De bestuurder van de auto, een 44-jarige Amsterdamse, zou tijdens de achtervolging hebben ingereden op een politievoertuig. Zij is daarom ook aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

Rond 17.45 uur krijgt een motoragent een melding dat er een auto die opgegeven is als gestolen over de Amsterdamseweg rijdt. De agent spot het gestolen voertuig vervolgens ter hoogte van de Burgemeester van Sonweg, de A9. De agent geeft de vrouw in de auto een stopteken en het lijkt erop dat zij daar gehoor aan geeft, dan gaat ze er opeens toch vandoor.

Meerdere agenten proberen de vrouw vervolgens te stoppen. Bij de kruising van de Schipholweg met de Schipholdijk zou de vrouw ook inrijden op een voertuig van de politie. De politie laat weten dat het voertuig ook 'daadwerkelijk is geraakt', er raakte niemand gewond. De vrouw komt uiteindelijk op een industrieterrein aan de Breguetlaan tot stilstand en rent samen met de medepassagier weg. Niet veel later wordt het duo door de agenten aangehouden.