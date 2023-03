Gemeente wil later dit jaar Blauwbrug afsluiten om Bijenkorf-file tegen te gaan

Om de Bijenkorf-file dit jaar definitief uit de stad te laten verdwijnen, wil de gemeente later dit jaar de Blauwbrug afsluiten voor auto's die 'niets in het gebied te zoeken hebben'. Voor het Paasweekend wil het college door middel van communicatie bezoekers al 'verleiden' om niet met de auto richting de binnenstad te komen.

De Bijenkorf-file bestaat al meer dan twintig jaar en dankt zijn naam aan de garage naast het warenhuis aan de Dam. De file, die daar vaak begint, loopt soms zelfs door tot de Blauwbrug - de brug bij de Stopera. Om de file, waar al jaren over wordt geklaagd, voor eens en altijd de das om te doen heeft de gemeente een zogenoemde 'maatregelenladder' bedacht.

"Het doel is het trapsgewijs invoeren van maatregelen gericht op het definitief terugdringen van de automobiliteit dat geen bestemming heeft in het gebied rondom Stadshartroute", schrijft wethouder Melanie van der Host (Verkeer) aan de gemeenteraad. De afgelopen periode heeft het college gesprekken gevoerd met de belanghebbenden die last hebben van de file. De maatregelen rollen dit jaar in drie stappen uit: verwijzen, verleggen en verhinderen.

Blauwbrug

De voorbereidingen voor de laatste stap, het verhinderen, beginnen voor het zomerreces van de gemeente - die op 7 juli van start gaat, voor 1 december moet dat dan gereed zijn. Het doel van de gemeente is om de Blauwbrug alleen nog toegankelijk te maken voor het bestemmingsverkeer dat in de binnenstad moet zijn. De wethouder laat wel weten dat het niet de bedoeling is om het parkeren in de binnenstad onmogelijk te maken. "Door de voorgestelde maatregelen wordt de instroom wél gereguleerd."

Paasweekend

Om ervoor te zorgen dat er tijdens het Paasweekend, van 7 tot en met 10 april, niet een lange rij met auto's langs de Amstel en over het Rokin staat begint de gemeente met het communiceren van andere parkeeropties. Vanaf de week voor het Paasweekend worden bezoekers verwezen naar parkeeropties buiten de binnenstad, zoals de P+R's en parkeergarages in Noord en Zuid.

Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om door middel van betaalde advertenties op websites, waar bezoekers zich oriënteren op een reis naar de stad, te melden dat toeristen beter niet met de auto naar de binnenstad kunnen komen. Bedrijven en attracties rond de Dam worden ook gevraagd om op hun websites te melden dat elders parkeren een betere optie is.

Nieuwe namen parkeergarages

Na de eerste communicatiemaatregelen is de volgende stap van de gemeente om een maand later de adviesroute van de Burgwallen met parkeeropties aan te passen. Dat moet dan een route worden met plekken waar je kan parkeerplekken die voornamelijk buiten de binnenstad liggen. Ook zou dan het parkeren in de garage op het Rokin alleen via reserveren en voor de buurtbewoners mogelijk zijn.

Een andere mogelijke aanvullende maatregel die de gemeente wil nemen is om de overige parkeergarages in het centrum een nieuwe naam te geven die duidelijker maakt dat deze ook in het centrum liggen.