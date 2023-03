Vermoedelijke schutter (57) dood aangetroffen in buurt van schietpartij

Volgens een AT5-verslaggever ter plaatse is in een parkeergarage aan de De Wittenkade vanochtend een stoffelijk overschot aangetroffen. De parkeergarage is op loopafstand van de plek waar eerder vanochtend een vrouw van 47 jaar is doodgeschoten. Volgens de politie lijkt het te gaan om een 57-jarige man die vermoedelijk verantwoordelijk is voor het dodelijke schietincident in de De Wittenstraat.