Buurt wil zebrapad en drempels in de Jan van Galenstraat: "Auto's zijn moordmachines"

Buurtbewoners van de Jan van Galenbuurt zijn klaar met automobilisten die te hard over de Jan van Galenstraat rijden. Volgens hen gaat het er te vaak mis. Zo kwam er afgelopen december nog een scooterrijder om het leven door een aanrijding met een automobilist, die 130 km per uur reed in plaats van de toegestane 50 km per uur. Daarom startten buurtbewoners een handtekeningenactie voor een zebrapad en drempels ter hoogte van de Buysbrug.

"Het gaat hier gewoon vaker mis, bij de kruising daar is een fietser doodgereden en hier een stukje verderop is een scooterrijder doodgereden. Dat is gebeurd door een automobilist die 130 reed. We vragen drempels om de gekken die echt te hard rijden af te remmen en een zebrapad om de mensen die vanaf de brug komen, veilig over te laten steken", vertelt Claus.

Sybilla Claus is één van de initiatiefnemers van de handtekeningenactie. Ze ergert zich al jaren aan de snelheid waarmee automobilisten over de Jan van Galenstraat rijden en maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen.

"Dit punt is doodeng"

De handtekeningenactie verloopt volgens de buurtbewoners succesvol. In twee dagen tijd wisten ze zo'n tweehonderd handtekeningen bij elkaar te krijgen: "Ongelooflijk hoeveel handtekeningen we verzameld hebben. Dit punt is doodeng voor ouders én kinderen. We willen dat er nu vaart achter wordt gezet. Het is een snelweg geworden, dat kan niet in de drukst bewoonde buurt van Nederland", vertelt een andere buurtbewoner.

Claus laat weten het probleem al eerder bij de gemeente te hebben aangekaart, maar dat er niets aan de situatie is veranderd. Ester Fabriek, stadsdeelbestuurder West vertelt dat er in eerste instantie onvoldoende onderzoek is gedaan naar de oversteek, maar laat weten dat het onderwerp nu wel degelijk hoog op de agenda staat.

Fabriek: "Het ongeluk dat iets verderop is gebeurd, is een expertise team naar gaan kijken. Daar kwam uit dat het los staat van deze plek, maar ik voel wel wat de bewoners voelen: er wordt hier te hard gereden en daar wil ik maatregelen voor nemen."