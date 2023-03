Omstander na dodelijke schietpartij: "Schrikken dat dat zomaar kan gebeuren hier"

Een straat vol politieauto's, dat trof een stomverbaasde vrouw vanochtend aan toen ze de straat in fietste waar ze normaal gesproken werkt. Daar, in de De Wittenstraat in West, werd vanochtend een vrouw doodgeschoten in een trapportaal. De vermoedelijke schutter werd later dood aangetroffen in een parkeergarage aan dezelfde straat.