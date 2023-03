Extinction Rebellion protesteert in de Stopera tegen kolentransport: "Grof geschut nodig om ons los te krijgen"

In de aankomsthal van de Stopera hebben zo'n dertig mensen van actiegroep Extinction Rebellion zich verzameld om te protesteren tegen beleid van de gemeente. De actievoerders eisen dat Amsterdam per direct stopt met het kolentransport in de haven.

Een aantal actievoerders is op de vloer van de hal gaan zitten. Ook zijn er fietsen neergelegd waar de activisten zich aan vastgeketend hebben. "Er is grof geschut nodig om ons los te krijgen", aldus de actievoerders. "Desnoods laten we slaapzakken hierheen brengen en blijven we hier slapen"

'Maat is vol'

Andere demonstranten hebben onder meer spandoeken meegenomen. Op de glazen deuren van de vergaderzaal van gemeenteraadsleden is met graffiti de tekst kappen met kolen!! aangebracht.

"Het is totaal onverantwoord dat Amsterdam, dat als 100% eigenaar van het Havenbedrijf jaarlijks tientallen miljoenen dividend opstrijkt, in een klimaatcrisis letterlijk steeds meer kolen op het vuur gooit", klinkt de toelichting van Extinction Rebellion. "De klimaatschade die het Havenbedrijf hiermee toebrengt is gigantisch. Er is vele malen gedemonstreerd op het spoor om kolentreinen tegen te houden. Dit alles leverde niets op. De maat is vol."

Niet aangekondigd

Burgemeester Halsema laat weten dat de actie is aangemerkt als demonstratie. "Dus dat betekent dat we overleggen met Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en de politie, niet met de beveiliging."