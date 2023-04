Stad nl De Entrepotbrug in beeld: "Het is een soort ontdekkingsreis"

Het appartementencomplex de Entrepotbrug in het Oostelijk Havengebied is voor veel Amsterdammers een bekend gezicht. Maar wie er achter die muren wonen en hoe de huiskamers er van binnen uitzien? Dat is voor veel mensen onbekend. Met het boek 'Entre' probeert fotograaf Desiré van den Berg daar verandering in te brengen.

In 2017 trekt Desiré in haar woning in de Entrepotbrug met een jongerencontract. Dat betekent dat ze na vijf jaar het pand zal moeten verlaten. Tot die tijd geniet ze van al het moois dat dit slingerende gebouw haar camera te bieden heeft: grote ronde ramen, kronkelende trappen en gele deuren.

Quote "Wie weet wordt dit op een dag gesloopt. Dan hebben we in ieder geval nog mijn boek" Desiré van den Berg

Als haar huurcontract in 2022 bijna ten einde komt, raakt ze geïnspireerd om een fotoboek te maken. Ze besluit dat dit de perfecte kans is om alle verzamelde beelden van de het exterieur van het complex aan een groter publiek te tonen. Maar er mist iets: de bewoners. "Er wonen hier allerlei mensen. Soms voelt het hier net als klein Amsterdam", legt Desiré uit. Daarom besluit ze in haar laatste paar maanden in het complex ook haar buurtbewoners te fotograferen. Haar buurman Jan verschijnt op z'n kop voor haar lens en is blij met het boek: "Het is een soort ontdekkingsreis, dat je allemaal dingen kunt zien, die je eerder nog niet had gezien." Desiré hoopt de herinneringen voorgoed op beeld te hebben vereeuwigd: "Wie weet wordt dit op een dag gesloopt. Dan hebben we in ieder geval nog mijn boek."

Foto uit boek: Entre - Deriré van den Berg