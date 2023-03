Sekswerkers vrezen omzetverlies door nieuwe sluitingstijden: "Klanten moeten eerst moed indrinken"

Naast de voorgenomen sluiting van een 'wezenlijk' aantal ramen op de Wallen zijn de nieuwe sluitingstijden voor de raamprostitutie ook een groot probleem voor sekswerkers. Ze demonstreerden vanmiddag bij de Stopera tegen de maatregel. Die gaat dit weekend in.

"Na acht uur 's avonds geen vrouwen en kinderen op straat zou ook kunnen, dan is het minder druk"

Quote

Een sekswerker uit Bulgarije, die al acht jaar in Nederland woont, stelde alternatieve maatregelen tegen de drukte voor. "Ze zouden beperkingen kunnen instellen. Zoals, na acht uur 's avonds geen vrouwen en kinderen op straat. Zodat het alleen voor de mannen is en het minder druk is."

"Als sekswerker leef ik heel erg mee", zei een vrouw uit Engeland. "En boos om te horen dat dit hier gebeurt. Want we zijn solidair met alle sekswerkers in de hele wereld en dit zou een plek moeten zijn waar je veilig zou moeten kunnen werken."

Zakelijke geschillen

Halsema liet vorig jaar, toen de maatregel werd aangekondigd, weten dat de nieuwe sluitingstijden ervoor moeten zorgen dat bezoekers niet meer tot in de laatste nachtelijke uurtjes bij de ramen blijven hangen. Ook zou de politie 's nachts geregeld langs moeten komen voor 'zakelijke geschillen' tussen sekswerkers en hun klanten.

Vanmiddag vond er in de Stopera ook een debat over de komst van een erotisch centrum plaats. Vanwege de protestmars werd de vergadering een aantal minuten onderbroken. Halsema nam een petitie aan en zei dat ze over een paar weken opnieuw met de sekswerkers zou gaan praten.

Zo werd de petitie vanmiddag aangeboden: