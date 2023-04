Van Van Gogh tot de hedendaagse Jordanees: de Noorderkerk al 400 jaar een icoon voor de buurt

Toen de Jordaan werd gebouwd, had de buurt behoefte aan een kerk. "De mensen uit de buurt vonden het te ver om naar de Nieuwe Kerk op de Dam te gaan", vertelt predikant Johan Visser. En zo werd de Noorderkerk binnen twee jaar uit de grond gestampt.

De eerste kerkdienst werd gehouden op 16 april 1623, precies over twee weken, tijdens Pasen. "Ik denk dat het een hele volle dienst was met een lange preek", zegt Visser. "We hebben nog gezocht naar wie er die dag zou hebben gepreekt, maar dat is niet bekend."

Grondige renovatie

In 400 jaar tijd maakten het gebouw en zijn bezoekers veel mee. Zo had het aan het einde van de vorige eeuw niet veel gescheeld of de kerk had niet meer bestaan. Een grote renovatie was zowel voor binnen als buiten nodig. De gemeenteleden haalden uiteindelijk het geld zelf op om de kerk te renoveren en werkten ook hard mee. "We poetsten elke zaterdag de kerk zodat we zondag toch een dienst konden houden", vertelt kerkganger Arianne ten Klooster.

Arianne en haar man Gerrit komen al dertig jaar lang in de Noorder en kennen het gebouw door en door. Zij waren er ook bij toen koningin Beatrix na de vijf jaar durende werkzaamheden de kerk weer mocht openen. "Ik mocht de mantel van de koningin vasthouden en dat was wel speciaal want ondertussen was ik zwanger van mijn oudste zoon."