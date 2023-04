Rechter doet uitspraak tegen acht verdachten van wildwest-overval in Noord

Acht mannen waartegen enkele maanden geleden jarenlange celstraffen werden geëist, luisteren vandaag naar het vonnis van de rechtbank in de zaak. Justitie verdenkt in totaal 13 verdachten, maar de rechtbank doet uitspraak tegen acht van hen. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de overval op een waardetransport in Noord mei 2021.

Opsporing Verzocht

De rechtszaak tegen de verdachten start enkele maanden na de mislukte goudroof op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal. De daders gaan er half mei 2021 met een buit van ruim 12 miljoen euro vandoor. Met gierende banden en schietend in de lucht, banen ze zich een weg door Noord om uiteindelijk in de weilanden bij Broek in Waterland te stranden. Verdachten uit Frankrijk, België en Marokko De politie jaagt op de zeven overvallers en houdt zes mannen aan. Eén van de mannen, een 47-jarige Fransman, wordt door de politie doodgeschoten. In de nasleep van de overval weet de politie nog twee verdachten aan te houden. De verdachten komen uit Frankrijk, België en Marokko en bereiden de goudroof volgens het Openbaar Ministerie (OM) tot in de puntjes voor. Tijdens de voorbereiding zouden beelden zijn getoond van de plek die overvallen moest worden. Daarnaast was er voorinformatie over hoe lang de overvallers moesten wachten nadat het waardetransport het bedrijf binnen was gereden. Drie overvallers zijn een dag voor de overval naar de Meeuwenlaan gereden, waar één van hen aan de deur van het bedrijf heeft gevoeld. In België is vervolgens besloten dat de toegangsdeur met een Porsche Cayenne zou worden geramd. Wapens, schietvesten en spijkers In een appartement in Antwerpen, waar de voorbereidingen getroffen zouden zijn, worden automatische wapens, handvuurwapens, bivakmutsen, schietvesten, een slijptol en spijkers om banden lek te kunnen laten rijden gevonden. Volgens het OM zijn ook twee vluchtauto's bij het appartement geweest. Beide voertuigen waren voorzien van een jerrycan met benzine.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De overval op het waardetransport aan de Meeuwenlaan verliep - volgens planning dus - zeer gewelddadig. Medewerkers van Brinks en Schöne Edelmetaal werden vastgebonden en bedreigd met automatische wapens. Toegesnelde agenten moesten op afstand blijven, omdat ze met automatisch vuur werden beschoten. Volgens het OM had de 45-jarige Hamza B. een coördinerende rol. Zo is hij in april al in Amsterdam om, zo vermoedt de politie, drone-beelden te maken van het Brinks-waardetransport dat op gezette tijden de Meeuwenlaan aandoet. Op 19 mei zou hij op veilige afstand toezicht hebben gehouden op de operatie en weet hij uiteindelijk zelf te vluchten naar Frankrijk. Daar wordt hij later toch gearresteerd en uitgeleverd aan Nederland. Toch was hij niet de opdrachtgever van de roof, in verhoren met verdachten wordt geregeld gesproken over 'een zwarte Afrikaan' die bij de voorbereidingen is getroffen.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de acht verdachten eiste het Openbaar Ministerie celstraffen tot achttien jaar. Van alle verdachten krijgt alleen Mirand A. een lagere strafeis. Hem wordt alleen verweten dat hij medeplichtig was aan de overval waarvoor het OM vijf jaar eist. Poging tot doodslag Dat er sprake is van een gewelddadige overval is duidelijk, de vraag waar de rechtbank zich met name over buigt, is of de overvallers tijdens hun vlucht gericht op agenten hebben geschoten." Een deel van de verdachten verklaart alleen in de lucht te hebben geschoten, maar een heel groot deel van de agenten zegt dat er gericht is geschoten", vertelde Justine Asbroek van het OM eerder. Daarom worden de acht verdachten niet alleen voor de overval, maar ook voor poging tot doodslag vervolgd. 'Gekwalificeerde' doodslag, noemt de Officier van Justitie het. "Na de overval hebben de verdachten, in een poging te vluchten en de buit veilig te stellen, geprobeerd om politieagenten te doden", aldus Asbroek.

Quote "Natuurlijk is het normaal dat je schrikt als je een wapen ziet en kogels hoort" Jan-hein Kuijpers, advocaat Hachmi el A.

Maar de verdediging betwist dat, volgens hen probeerden de overvallers niemand te vermoorden. Ze zouden alleen geweld hebben gebruikt om mensen af te schrikken. De advocaten voelen zich gesterkt door forensisch onderzoek. Daaruit blijkt dat alleen politiekogels auto's of huizen hebben geraakt. "Natuurlijk is het normaal dat je schrikt als je een wapen ziet en kogels hoort", zegt advocaat Jan-Hein Kuijpers, advocaat van verdachte Hachmi el A. "Maar als uit onderzoek blijkt dat er vervolgens geen kogelgaten zijn aangetroffen. Dan is er een kans dat de verklaringen van de verdachten juist zouden kunnen zijn", aldus de raadsman.

Nog vijf andere verdachten Acht mannen horen vandaag het vonnis van de rechtbank in hun zaak, maar in de ogen van justitie waren minstens 13 personen betrokken bij de mislukte goudroof. Een van hen, de 37-jarige Fatih A., werd op 10 mei 2022 aangehouden. Begin april staat in zijn zaak een inleidende zitting op het programma. Een andere vrouwelijke verdachte uit België werd 7 januari 2022 aangehouden. De raadkamer van de rechtbank heeft haar voorlopige hechtenis onlangs opgeheven. Twee mannen uit België zijn in het buitenland aangehouden, justitie is nog op zoek naar één voortvluchtige.