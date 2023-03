Artis krijgt geen subsidie voor restauratie aquarium: "Hebben financiële steun nodig"

Het 140 jaar oude monumentale pand moest een grondige restauratie ondergaan omdat het zoute water dat in de aquaria zat eruit begon te lekken en het gebouw ernstig heeft aangetast. Twee jaar geleden sloot Artis de deuren van het imposante gebouw aan de Plantage Middenlaan. De restauratie is echter geen kleine klus en kost daarom ook veel geld.

47 miljoen euro

In totaal is er voor de restauratie zo'n 47 miljoen euro nodig. Dankzij de gemeente, particulieren en fondsen is ongeveer de helft daarvan geworven. Artis hoopte ook een gedeelte van het Rijk te ontvangen, maar dat zit er voor nu niet in. "Het is natuurlijk een teleurstellend bericht, maar ook niet geheel onverwacht. Het Rijk heeft ook bij andere grote monumenten uitdagingen", laat de woordvoerder van Artis weten.

De dierentuin blijft in gesprek om toch tot een oplossing te komen met het Rijk. "We hebben als stichting de financiële steun nodig om de restauratie af te maken." Toch houdt Artis wel vertrouwen dat de restauratie voltooid kan worden. "Gezien het grote gedeelde belang om dit iconische Rijksmonument met bijzondere verhalen en lange historie te behouden voor de toekomst."

Het is voor Artis nog niet duidelijk hoe zij precies aan de nodige tien miljoen euro gaan komen. De dierentuin laat weten dat ze zich gaan beraden op de volgende stappen die ze gaan nemen. Of bijvoorbeeld de toegangskaartjes duurder zullen worden kan de woordvoerder nog niet zeggen.