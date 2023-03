Ruigoord mag zeker 25 jaar blijven

Vrijplaats Ruigoord mag de komende 25 jaar op de huidige plek in het havengebied blijven. Dat is de uitkomst van gesprekken met het Havenbedrijf, de gemeente en de provincie.

Het voortbestaan van het kunstenaarsdorp werd bedreigd, onder meer vanwege terminals die bedoeld zijn voor waterstof. Inmiddels is besloten dat het Havenbedrijf Amsterdam aan Ruigoord een huurcontract voor de komende 25 jaar geeft. Hierdoor kunnen festivals als Landjuweel blijven bestaan.

Kerk

De kerk mag vanwege een 'hoger veiligheidsrisico' wel minder vaak en door minder mensen gebruikt worden. Tegelijkertijd komen er meer ateliers te staan.

"Jarenlang is er gezocht naar een oplossing om de vrijplaats te behouden in het industriegebied, maar kwamen de partijen er onderling niet uit", laat wethouder Hester van Buren (Haven) weten. "Dat het ons nu toch gelukt is om de energietransitie in de haven en Ruigoord naast elkaar te laten bestaan, is een verdienste van alle betrokken partijen en een hele mooie uitkomst van een meerjarig en zorgvuldig proces."

100 jaar

Het kunstenaarsdorp bestaat nu 50 jaar. Marco de Goede, voorzitter van Ruigoord, is blij. "Met dit voorstel over de evenementen en ateliers gaan we op naar 100 jaar Ruigoord." Hij is wel bezorgd over het voornemen om de culturele activiteiten in de kerk 'zo drastisch af te schalen'.

Het plan gaat in per 1 januari 2026.