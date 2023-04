Stadsdeelvoorzitter: minder terrassen in De Pijp want "leefbaarheid staat onder druk"

Stadsdeelvoorzitter van Zuid Bart Vink (D66) vindt dat er minder terrassen in De Pijp moeten komen. Volgens hem is het zo druk in de wijk dat de leefbaarheid onder druk staat, zo zegt hij in het AT5-programma Park Politiek.

"Het Marie Heinekenplein, Gerard Douplein, delen van De Pijp, is het derde uitgaansgebied van de stad", zegt Vink. "Verschil is wel: het is ook een woonwijk. En dat maakt dat de leefbaarheid daar echt onder druk staat."

Daarom vindt hij dat er veel kritischer gekeken moet worden naar het aantal terrassen, en zegt hij zelfs dat aantal te willen verminderen. "We hadden met corona terrassen op allerlei plekken. Wij hebben met elkaar gezegd: die situatie is voorbij. We gaan het nu plek voor plek beoordelen en in dit deel van Zuid zullen we heel terughoudend zijn."

Hij vindt dat er te weinig aandacht is voor de drukteproblemen in dit gedeelte van de stad. "Het is de kunst om levendigheid, want De Pijp is een hele levendige en leuke plek om naar toe te gaan, om dat in balans te krijgen met leefbaarheid."

Museumplein

Een andere druk gebied in Zuid is het Museumplein. Omwonenden zijn niet altijd gelukkig met het aantal en het soort evenementen dat daar plaatsvindt. Doorn in het oog van velen is het jaarlijkse polo-evenement met tientallen paarden en een grote zandbak midden op het plein. Volgens sommige omwonenden is het evenement te commercieel en is het Museumplein niet geschikt voor een dergelijk evenement, maar Vink wil dat beeld wel iets nuanceren. "Wij stellen eisen aan elk groot evenement. De schade aan de grasmat was bij Uitmarkt, en dat was een vrij kleine Uitmarkt afgelopen jaar, groter dan bij de polo. Maar in beide gevallen geldt: die schade moet hersteld worden."

"Dit jaar heeft de programmacommissie mij een positief advies hierover geven. Dit pas bij alle criteria die wij hebben voor de locatie Museumplein. Of het nou mijn sport is of niet, ik was er nog nooit geweest." Volgens Vink was de tribune afgelopen keer goed gevuld. "Er zijn altijd mensen die minder enthousiast zijn, en die laten zich horen. En dat is hun goed recht. Onze taak is om ervoor te zorgen dat welk evenement daar ook plaatsvindt, dat ze het goed achterlaten, dat ze de omwonenden goed informeren, en dat is in dit geval ook gedaan. De polo heeft het qua organisatie heel goed voor elkaar."