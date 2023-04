Vrouw gewond aan gezicht bij nachtelijke steekpartij in Zuidoost

Een 50-jarige vrouw is vanochtend vroeg gewond geraakt bij een steekpartij aan de Spakenburgstraat in Zuidoost. Volgens de politie werd ze aangevallen toen ze haar auto instapte.

Vrouw gewond aan gezicht bij steekpartij in Zuidoost Inter Visual Studio

Vrouw gewond aan gezicht bij steekpartij in Zuidoost Inter Visual Studio

Vrouw gewond aan gezicht bij steekpartij in Zuidoost Inter Visual Studio

De politie kreeg rond 04.50 uur een melding dat een bewoner in haar gezicht was gestoken.

Ter plaatse bleek dat de vrouw vanuit haar woning was vertrokken om naar werk te gaan. Toen ze haar auto instapte, werd de deur aan de bijrijderszijde geopend door een man met een mes. Hij stak in de richting van de vrouw, die daardoor een snijverwonding aan haar gezicht opliep.

De dader is vervolgens gevlucht in de richting van de Spankerenkade. De vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis. De politie heeft nadien op de plek uitgebreid onderzoek verricht. De recherche vraagt getuigen zich te melden.