Meerdere auto's verwoest door brand in West

Buurtbewoners van de Admiralengracht werden deze ochtend vroeg wakker van meerdere autoalarmen die afgingen en zagen auto's in brand staan. Door de drie auto's die in de brand stonden kwam er veel rook vrij.

De auto's die in de brand vlogen stonden geparkeerd voor de deur van het kinderdagverblijf in de straat. Opvallend is dat de auto's wel achter elkaar stonden, maar de brand een tussenliggende auto oversloeg.

Een bestelbus en twee auto's zijn door de brand uitgebrand. De geparkeerde auto die tussen de drie voertuigen in stond bleef onbeschadigd.

Deze ochtend zal de forensische opsporing onderzoek doen naar het incident.