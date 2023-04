Onbegrip bij Heitinga en Klaassen over afgekeurde goal

Ajax-trainer John Heitinga baalt als een stekker van de afgekeurde goal van Mohammed Kudus tijdens Go Ahead Eagles-Ajax. De Amsterdammers wisten niet te winnen van Go Ahead Eagles, waardoor Ajax nu even veel punten heeft als PSV. Na afloop ging het vooral over de afgekeurde goal van Kudus.

Mohammed Kudus scoorde met het hoofd, maar zou op het moment van de gegeven voorzet van Steven Berghuis buitenspel staan. De VAR kon niet met lijnen aantonen dat dit het geval was. Hierdoor bleef de beslissing van de grensrechter op het veld staan.

Ook Davy Klaassen begrijpt de beslissing niet. "Ik vind het gewoon onbegrijpelijk voor de Eredivisie", zegt hij na afloop. "Maar je moet je nooit verschuilen achter zulke dingen, of daarmee je eigen spel goed praten", vervolgt hij.

Gemiste kansen

Ajax begon met drie wijzigingen in de basisopstelling tegen Go Ahead Eagles. Eén van de nieuwelingen was Davy Klaassen. De middenvelder kreeg de eerste mogelijkheid van de wedstrijd, maar mikte naast. Het lukte de Amsterdammers niet om de Deventenaren kapot te spelen. Go Ahead vocht voor iedere meter en hield het compact.

Trainer John Heitinga probeerde nog iets te forceren en liet Owen Wijndal en Steven Bergwijn invallen. Die wissels leverden niet het gewenste schokeffect op. Jurrien Timber had in de slotfase een vrije kop kans, maar zijn kopbal miste de kracht. Een symbolische weergave van de wedstrijd.

Door het gelijkspel neemt Ajax weliswaar de tweede plek van PSV weer over, maar koploper Feyenoord heeft het gat vergroot naar acht punten. Komende woensdag is Feyenoord in de halve finale van de KNVB-beker de tegenstander van Ajax. Dat duel is live te volgen bij NH Sport op NH Radio.