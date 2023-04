Man in hoofd gestoken bij sussen van ruzie in een slagerij in Oost

In een slagerij in Oost is vanavond een jonge man bij een vechtpartij in zijn hoofd gestoken. De verdachte werd door een vrouw aangesproken doordat hij mogelijk iets aan het stelen was. Dit monde uit in een ruzie. De jonge man greep in waardoor er een vechtpartij ontstond tussen hem en de verdachte. Hier hield de jonge man een hoofdwond aan over.

Het incident vond rond 18.30 uur plaats. In de winkel beschuldigde de vrouw een man van stelen. De jonge man nam het voor de vrouw op. Dit monde uit in een vechtpartij, waarbij de jonge man gewond raakte. Volgens getuigen zou de de man in het hoofd zijn gestoken.

Het is volgens de woordvoerder van de politie niet duidelijk of er gestoken is met een mes. Wel heeft het slachtoffer een flinke hoofdwond. Verder is het ook niet bekend of de jonge man en vrouw in de winkel aan het werk waren of dat zij klanten waren.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is aangehouden door politie.