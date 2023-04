Beroemde regisseur Tarantino geeft signeersessie in boekhandel Athenaeum

Fans van Quentin Tarantino kunnen vanmiddag in boekhandel Athenaeum oog in oog komen te staan met de beroemde filmregisseur. Tarantino is sinds het afgelopen weekend in de stad om zijn nieuwe boek te promoten.

De maker van Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Inglourious Basterds en Django Unchained, sprak gisteren in een uitverkocht Carré over zijn nieuwe boek Filmspeculatie, waarin hij tien films bespreekt die hij als jonge filmbezoeker zag. Vanmiddag is hij dus, met een pen of marker in de aanslag, in de boekhandel aan het Spui te vinden. De signeersessie begint om 16.30 uur.

Wie langs wil komen moet zich wel aan een aantal regels houden. Zo signeert Tarantino alleen boeken, geen posters, merchandise, lp's die mensen zelf meenemen. Ook is het tijdens de signeersessie niet toegestaan om foto's te maken.