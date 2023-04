Steigers van schilders ingestort in Zuid

Bewoners, schilders en omstanders kregen vanmiddag de schrik van hun leven toen er op de Kromme Mijdrechtstraat in Zuid meerdere steigers instortten. Er raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade.

De steiger stortte in tijdens het afbreken. De buizen en planken kwamen op meerdere fietsen terecht en er sneuvelde een raam. Ook een auto raakte beschadigd. Bewoner konden daarnaast even niet naar buiten. Het is nog niet duidelijk wat er precies verkeerd ging.