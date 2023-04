Stadsdeel trekt stekker uit Bos en Lommermarkt

De markt gaat per 1 mei terug naar één marktdag, de woensdag, en zal uiterlijk 1 november 2023 in zijn geheel stoppen. Mocht de markt verder verslechteren dan kan de markt nog eerder dit jaar gestopt worden.

Volgens stadsdeelbestuurder Thomas Hermans bleek in mei vorig jaar al dat het niet goed ging met de markt en is er in november opnieuw een meting gedaan. "Die meting laat zien dat de markt nog minder werd gewaardeerd dan bij de eerste meting. Ook lieten de marktondernemers weten de toekomst van de markt in deze vorm niet positief in te zien."

Hermans zegt dat zowel het stadsdeel als de huidige marktkooplui hebben geprobeerd om meer nieuwe marktondernemers te trekken. "Maar tot mijn spijt hebben die inspanningen helaas de situatie niet kunnen verbeteren. In mijn ogen is het helaas niet mogelijk om de markt op beide dagen behouden met de minimale huidige bezetting"

De markt stond eerst op het Bos en Lommerplein, maar moest daar weg omdat het ook daar niet meer rendabel zou zijn. Het zorgde voor boze reacties van buurtbewoners en ondernemers. Ook werd er een petitie overhandigd met ruim 700 handtekeningen. Daarna werd als nieuwe plek de Bos en Lommerweg uitgekozen.