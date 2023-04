Opnieuw grote drukte in Rai voor bijeenkomst over 'massa-peeshok in Zuid'

Een bijeenkomst in de Rai waarbij leden van stadsdeelcommissie Zuid met bewoners over de mogelijke komst van een erotisch centrum praten wordt maandagavond druk bezocht. Het gaat volgens een woordvoerder van stadsdeel Zuid om ruim 500 bezoekers.

"Niet te filmen", schrijft een aanwezige op Twitter . "Honderden mensen verwezen naar een livestream zaaltje omdat de zaal met 500 mensen vol zit ook al heb je je toegangsbewijs al dagen in huis. En ook in de livestream zaal staan de mensen."

Er lijken vrijwel alleen maar tegenstanders aanwezig te zijn. "Het stadsdeel moet goed bij zichzelf te rade gaan door wie ze allemaal gekozen zijn", zei een van de bewoner tegen de stadsdeelcommissieleden. "Denk even goed na wat we hier met zijn allen doen." Hij sprak van een 'massa-peeshok in Zuid', waar 'geen behoefte' aan is.

De woordvoerder van het stadsdeel benadrukt dat de bewoners die in de tweede zaal zitten of staan ook de mogelijkheid hebben om in te spreken. Verder staat er een livestream online, die is hier te volgen.

Advies

De politieke partijen uit Zuid komen later dit jaar met een advies aan de stadsdeelbestuurders, die op hun beurt weer een advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. De lokale politici hebben deze bijeenkomst georganiseerd om daar mede hun advies op te kunnen baseren.

Vorige week stond burgemeester Halsema in de Rai om met bewoners te praten over haar plan voor het erotisch centrum, dat in de buurt van het congrescentrum of op de NDSM-werf moet komen. Tijdens die bijeenkomst kwam ze hard in botsing met de bewoners.

Het stadsdeel geeft uiterlijk 13 juni een definitief advies aan het stadsbestuur.