Fans dolbij met korte ontmoeting Tarantino: "Het was on-Amerikaans oprecht"

Quentin Tarantino, regisseur van onder andere de films Kill Bill, Inglourious Basterds en Pulp Fiction, signeerde vanmiddag in een boekhandel aan het Spui boeken die fans gekocht hadden. Er stonden een paar honderd fans in de rij.

"Ik ben opeens dat kleine jongetje weer", vertelde een man die net in de boekhandel geweest was. "Dat je gewoon oog in oog staat met de meester zeg maar. Hij zei, 'hello, welcome'. Ik wilde een heel gesprek met hem aangaan, maar daar had hij geen tijd voor natuurlijk."

Ondanks de korte tijd dat fans hem konden spreken, waren ze wel enthousiast. "Hij was voor iedereen echt vriendelijk. "Hij was on-Amerikaans oprecht", vond een andere fan. "Of hij acteert heel goed", vulde een vriend van hem aan. "Hij kan zelf ook een beetje acteren."

Een vrouw had haar panfluit meegenomen en speelde buiten de soundtrack van de film Kill Bill. Ze vroeg ook aan Tarantino of ze het voor hem kon spelen. Hij zei dat hij dat waardeerde, maar dat er helaas geen tijd voor was.