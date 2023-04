AT5 zendt vanavond live debat over erotisch centrum in Pakhuis de Zwijger uit

De komst van het erotisch centrum houdt de stad sinds de aanwijzing van de drie mogelijke locaties stevig in de greep. Wat is de meest geschikte locatie en wat betekent het voor de sekswerkers? In Pakhuis de Zwijger gaan vanavond (politieke) partijen met elkaar in debat over deze onderwerpen. AT5 zendt het debat vanaf 20.00 uur live uit op de televisie en de website.

Zowel omwonden van de twee locaties in Zuid, beide in de buurt van de RAI, als die bij de NDSM-werf in Noord zien de komst van het erotisch centrum in hún buurt niet zitten. Burgemeester Femke Halsema botste met beide groepen bewoners tijdens de georganiseerde gesprekken in zowel Zuid als Noord.

Maar niet alleen de omwonenden zien de komst van het centrum niet zitten. Ook de sekswerkers zelf zijn niet tevreden over de verhuizing. Vorige week donderdag, toen de gemeenteraad over het plan ging debatteren, bood een groep een petitie aan aan de burgemeester tegen de sluiting van de ramen op de Wallen.

In debat

Er is genoeg stof om over te praten als het gaat over de komst van het centrum. Tijdens de debatavond in Pakhuis de Zwijger spreken bewoners, vertegenwoordigers van de sekswerkers en raadsleden over hoe Amsterdam sekswerk in de toekomst een plek kan geven.

Gemeenteraadsleden Imane Nadif (GroenLinks), Lian Heinhuis (PvdA), Diederik Boomsma (CDA), Dinah Bons (BIJ1) en Annabel Nanninga (JA21) zijn aanwezig. Daarnaast zijn activist Lyle Muns, Tim Vermeulen van Stichting NDSM-werf en oud-stadsdeelvoorzitter van het centrum Els Iping aanwezig.