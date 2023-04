Plassen bij de ouderensoos op Koningsdag: ''Leuk verdienmodel''

In de strijd tegen wildplassen op Koningsdag openen verschillende organisaties hun deuren, zodat mensen daar tegen betaling naar de wc kunnen. Zo ook ouderensoos (SOOJ) in de Tichelstraat in de Jordaan. In Amsterdam Informeert vertelt vrijwilliger Elly van Rijn waarom de ouderen bereid zijn hun nu nog smetteloze toiletjes open te stellen voor feestgangers met hoge nood.

AT5

Dit jaar zet de gemeente op 27 april in op de aanpak van wildplassen, al jaren een grote ergernis van bewoners. ''Daar is zo'n hoekje waar veel geplast wordt'', vertelt een bewoner in de Jordaan vanaf zijn trappetje. ''Dat stinkt vreselijk''. Een bewoner die een paar straatjes verderop woont vult aan: ''Vies, ook wel onnodig. Alleen ja, er zijn weinig toiletten of plekken open waar je gewoon naar binnen kan.''

Extra toiletvoorzieningen Amsterdam pakt dit jaar daarom uit met tientallen extra toiletvoorzieningen in de stad: in totaal 180 plaskruizen, 140 zittoiletten en 23 gehandicaptentoiletten. Dat de gemeente hiervoor onder andere de deuren zou openen van eigen panden in de Jordaan, viel in eerste instantie verkeerd bij Elly van Rijn van de ouderensoos. De soos is namelijk gehuisvest in een gemeentelijk pand. ''Dat zou lekker zijn. Eerst dacht ik: dat gaat niet gebeuren. Maar in tweede instantie dacht ik: dat is een leuk verdienmodel.''

Bewoner Jordaan bij wie vaak aangebeld wordt op Koningsdag en -nacht

Een buurman bevestigt dat je aan plassen goed kan verdienen op Koningsdag. ''Ik heb wel heel veel mensen die aankloppen of aanbellen, de avond ervoor en op Koningsdag. En er wordt ook gewoon op geboden, 2 euro, 5 euro. Ik was echt al miljonair geweest als ik de deur open had gezet.'' Plassen voor 1 euro Van Rijn vraagt 1 euro voor een toiletbezoek in de soos en noemt het "plassen voor het goede doel". We hopen daarmee goed geld op te halen en misschien een nieuwe muziekinstallatie te kopen.''