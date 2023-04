Gemeente compenseert bewoner die vrijwillig verkeer regelde niet, maar zet nu wel verkeersregelaars in

Op de Burgemeester Röellstraat ontstond verkeerschaos nadat een rotonde op de Slotermeerlaan deels werd afgesloten. Omdat de gemeente zelf geen verkeersregelaar had ingehuurd, besloot Samir het heft in eigen hand te nemen: "Ik zie dat het een gevaarlijk punt is. Dan doe ik het, want dat is mijn burgerplicht."

Samirs spontane actie kan op waardering van het stadsdeel rekenen: "Amsterdam is trots op het vrijwilligerswerk dat vele Amsterdammers doen. De stad wordt er mooier en leuker van.", aldus de woordvoerder. Op een financiële tegemoetkoming hoeft Samir alleen niet te rekenen: "Wij compenseren deze vrijwillige actie niet."

Volgens het stadsdeel hadden 'de deskundigen niet gedacht dat het nodig zou zijn' om na de afsluiting van een deel van de rotonde verkeersregelaars in te huren. "Zij gingen uit van beperkte verkeershinder bij de werkzaamheden", zegt de woordvoerder.

Verkeerslicht

Daarnaast zou het systeem dat de verkeerslichten moet aansturen niet goed gewerkt hebben. Dat systeem zou het langsrijdende verkeer aanzien voor trams: "Het resultaat was dat de verkeerslichten niet meer goed functioneerden en vaak op rood gingen."