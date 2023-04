Verdachten van overval aangehouden na melding op Burgernet

Een filiaal van Kruidvat op het Holendrechtplein in Zuidoost is vanochtend rond 08.20 uur overvallen. Nadat de twee overvallers er vandoor gingen, deed de politie een melding op Burgernet. Iemand die deelneemt aan Burgernet herkende twee verdachten en belde de politie. Zij zijn aangehouden.

De recherche is een onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk of er iets buit is gemaakt. De overvallers maakten gebruik van een wapen. Niemand raakte gewond.