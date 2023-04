Trend onder studenten: na drie maanden trainen de ring in voor kickboksgevecht

Na drie maanden trainen al tegenover iemand staan voor een serieus gevecht in de boksring. Je zou het misschien niet zo snel doen, maar steeds meer beginnende kickboksers -vooral studenten- volgen dit traject en staan na een maand of drie al in de ring. Verschillende sportscholen in de stad stomen de kickboksers klaar voor het echte werk.

Duco Vermeulen is één van de mensen die zo'n trajecten organiseert. "Ik heb zelf in de ring gestaan in 2018, ik ben toen een mentale en fysieke ontwikkeling doorgegaan. Nu heb ik een concept ontwikkeld om de sport toegankelijk te maken. We organiseren trajecten, waarin we mensen de mogelijkheid geven de ring in te gaan binnen drie maanden tijd."

Verschillende sportschooleigenaren in de stad zeggen de trend te herkennen. Volgens hen is het vooral populair onder werknemers van kantoren op de Zuidas. De toernooien die worden georganiseerd hebben wel wat andere regels dan bij een officieel duel. "Het gaat vooral om het gevoel, in de ring te hebben gestaan", vertelt een kickbokstrainer.