Woning in Staatsliedenbuurt gesloten na vondst drugs, granaatbom en vuurwapen

Een woning in de Staatsliedenbuurt is op last van burgemeester Femke Halsema voor zeker drie maanden gesloten. In de woning aan de Van Beuningenstraat werden meerdere soorten drugs, een granaatbom en een vuurwapen aangetroffen. Daarnaast vond de politie illegaal vuurwerk en iets meer dan 40.000 euro contant geld.