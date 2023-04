Stad nl “Een heerlijke chaos": De Straten gaat langs bij de feestbende op de Louwesweg

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Louwesweg in Nieuw-West. Naast het voormalige Slotervaartziekenhuis staat het ACTA gebouw. Ooit de locatie van de academische tandheelkundeopleiding, sinds 2012 een paradijs voor studenten, kunstenaars en creatieve ondernemers. Maar hoelang blijft ACTA nog bestaan?

Theo is in zekere zin het boegbeeld van ACTA. Hij is student, woont hier nu vijf jaar en is enorm kunstzinnig. Theo woont op een gang met zestien anderen, en met elkaar organiseren zij de gangfeesten waar ACTA bekend (of berucht) om is. De gang en woonkamer hangen helemaal vol met voorwerpen van feesten uit het verleden. Daarnaast maakt Theo veel kunst, zoals zijn vinylinstallatie die te zien was in Pakhuis de Zwijger. Hij zou het “doodzonde” vinden als ACTA verdwijnt, en zal er tegen rebelleren. “Er is hier zoveel creativiteit, zoveel gaande. Het zou zonde zijn als het er niet meer is.”

Ook Gabriella is student. Hoewel zij met ‘maar’ elf anderen op de gang woont, heeft ze met haar ganggenoten wel de grootste woonkamer van heel ACTA. Vroeger was dit een collegezaal, wat nog te zien is aan de collegestoelen en het krijtbord. Nu is ook dit een locatie voor wilde ACTA-feesten, volgens Gabriella zijn die echt anders dan in de club. “Feesten in je eigen huis is toch echt wat bijzonderder.” Gabriella vertelt ons hoe ze hier terecht is gekomen, want je kan niet zomaar in ACTA komen wonen.

Naast de studenten zitten in de zogenaamde Broedplaats ACTA ook kunstenaars en creatieve ondernemers. Nico neemt ons mee naar de ruimte die hij en zijn vrienden hier hebben. Samen zijn zij De Fik, en je zou ze kunnen kennen van vele house- en technofeesten die ze organiseren. Daarnaast verhuren ze geluidsapparatuur en bieden ze ruimtes aan voor dj's die geen plek hebben om te oefenen. Ook de studenten van ACTA maken hier graag gebruik van. Dit alles doen ze op vrijwillige basis. “We zijn een vriendengroep die het leuk vindt om met elkaar op avontuur te gaan, aan de hand van feesten geven.”

