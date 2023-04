Zorgwethouder Scholtes (D66) geïnstalleerd: "Er is heel veel aan te pakken"

Alexander Scholtes (D66) is woensdagmiddag geïnstalleerd als wethouder zorg, digitale stad en deelnemingen. De raad stemde unaniem voor de opvolger van de vertrokken Shula Rijxman. "Er is heel veel aan te pakken: de toegankelijkheid van de zorg, kansenongelijkheid, overgewicht onder jongeren en mentale gezondheid."

"Dat verklaar en beloof ik." Na deze woorden is Alexander Scholtes vanaf nu wethouder in Amsterdam. Hij volgt de opgestapte Shula Rijxman op. Kort voor zijn benoeming was er nog een hoorzitting, waarin raadsleden Scholtes vragen mochten stellen over zijn kandidatuur.

Er was ruimte voor een grap. "U bent een vechtsporter. Je kunt daarmee twee kanten op: incasseren van klappen of de aanval ingaan. Ik ben heel erg benieuwd waar u hier in de raad voorgaat tijdens een heftig debat", vroeg Claire Martens. Mompelend zei Rutger Groot Wassink: "the kill". Dat leidde tot hilariteit in de raad.

Het antwoord van Scholtes: "Als je als een blinde stier op je doel afgaat, dan ben je niet zo effectief in de aanpak van problemen. Soms moet je ook even dekking zoeken, afwachten en dan je slag slaan. De vechtsport heeft mij veel geleerd."

Schiphol

Maar er werden ook vragen gesteld over een eerdere baan van Scholtes bij Schiphol, de luchthaven die normaal gesproken ook onder zijn portefeuille deelnemingen valt. De nieuwe wethouder voert over dit dossier niet het woord, zo liet hij weten. De volledige verantwoordelijkheid ligt bij de wethouder luchthaven, Hester van Buren.

De periode van zijn voorganger Rijxman verliep chaotisch, waardoor er veel dossiers een jaar zijn blijven liggen. Scholtes moet een flinke achterstand wegwerken. "Er is heel veel aan te pakken: de toegankelijkheid van de zorg, kansenongelijkheid, overgewicht onder jongeren en mentale gezondheid. Ik ga dat niet samenvatten in één punt, er is heel veel om aan te pakken er daarmee ga ik morgen aan de slag."

Of hij zich zorgen maakt over de stilstand het afgelopen jaar? "Ik maak mij zorgen om dat veel Amsterdammers psychische klachten hebben, of overgewicht of geen gelijke toegang tot de zorg. En daar is heel veel aan te doen."