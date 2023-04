Naomi Antonius eerste Nederlandse zwarte vrouw die zingt over vrouwenliefde

Kleinkunstenaar Naomi Antonius is de eerste zwarte vrouw in Nederland die openlijk zingt over haar liefde voor vrouwen. De muziek van de activistische podiumkunstenaar draait vaak om thema's als dualiteit, gender en seksualiteit.

AT5

Naomi heeft recentelijk een nieuw nummer uitgebracht genaamd 'Geen Woorden Voor', geschreven samen met tekstschrijver Ko de Laat en componist Paul Tijink. Het nummer gaat in eerste instantie over haar liefde voor vrouwen. "Maar eigenlijk staat het in het algemeen voor de liefde. Dat is iets wat wij universeel met elkaar delen en dat is iets waar geen woorden voor zijn", vindt Naomi.

Volgens Naomi is de combinatie van het zingen over vrouwen als vrouw van kleur nog niet eerder voorgekomen in Nederland: "Langzaam zie je in het cabaret wel mensen met een andere etnische achtergrond voorbijkomen. Maar als het gaat om liederen die gezongen kunnen worden door een Adèle Bloemendaal of een Lia Dorana dan weet ik geen vrouwen of mannen van kleur die dat soort voordracht doen."

Er wordt een theatervoorstelling gemaakt van het nummer 'Geen Woorden Voor', die naar verwachting aan het eind van het jaar te zien zal zijn.