Schietpartij bij Gare du Nord, politie op zoek naar schutter(s) en mogelijk slachtoffer

Bij Gare du Nord, naast het metrostation Noord, klonken er volgens een getuige rond 19:15 uur schoten. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er inderdaad schoten zijn gelost. "We zijn op dit moment op zoek naar de schutter(s) en weten nog niet of er een slachtoffer is."

De politie kreeg deze avond een melding binnen van iemand die schoten vlak bij de sportschool zou hebben gehoord. Via eigen camera's kon de politie beelden terugkijken, waaruit zij inderdaad konden opmaken dat er is geschoten bij Gare du Nord.

Volgens een getuige van de sportschool waren er drie schoten te horen en zag zij mensen achter elkaar aanrennen. Een andere getuige die ook in de sportschool aanwezig was, zag een man met een hoody wegrennen.

De schutter/schutters zijn nog zoek, ook is het niet bekend of er een slachtoffer is gevallen. Er is nog niets aangetroffen. Zo laat een andere getuige op de locatie weten dat er ook nog geen kogelhulzen zijn gevonden. Er wordt een speurhond ingezet om te zoeken naar sporen van de schietpartij.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft een jongen ter herkenning naar het incident gebracht, deze bleek echter niet de schutter te zijn geweest. Het gebied rond het metrostation Noord is afgezet.