Wedstrijd Ajax - Feyenoord tijdelijk stilgelegd, Klaassen krijgt aansteker tegen hoofd

De wedstrijd Ajax - Feyenoord in de halve finale van de KNVB Beker werd deze avond tijdelijk stilgelegd. Dit vanwege een incident met speler Davy Klaassen. Hij werd geraakt door een voorwerp uit het publiek en had veel bloed op zijn achterhoofd.

De stand in de tweede helft is 1-2 en in Amsterdams voordeel, wanneer de wedstrijd in de 63e minuut wordt stilgelegd. Ajax laat in een liveblog en Tweet weten dat Davy Klaassen op zijn achterhoofd bloedt. Vanuit de kant waar geen netten hangen vanwege de tv-camera's, wordt de speler geraakt.

Volgens een bezoeker in De Kuip zou het gaan om een aansteker die tegen Klaassen zijn hoofd werd gegooid. De wedstrijd lag vervolgens voor een half uur stil. John de Wolf sprak de Feyenoord-aanhang in de Kuip kort daarna streng toe. De wedstrijd werd vervolgens weer hervat.

Eerder deze avond werd de wedstrijd al stilgelegd wegens vuurwerkoverlast.