Flinke daling in verkoop van woningen boven de vraagprijs

Het aantal woningen dat in het eerste kwartaal van dit jaar is verkocht boven de vraagprijs is flink gedaald ten opzichte van 2022. In de eerste paar maanden van dit jaar ging 47 procent van de verkochte woningen onder de hamer voor meer dan vraagprijs, in het laatste kwartaal van vorig jaar was dat nog 63 procent.

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van makelaarsvereniging MVA. In geen één stadsdeel is het percentage van woning dat boven de vraagprijs werd verkocht gestegen. In het centrum en in Noord werden het minste aantal woningen boven de vraagprijs verkocht, beide rond 39 procent. In Nieuw-West daalde dat aantal het sterkst. In het eerste kwartaal van 2022 ging het om 91 procent van de woningen, terwijl dat de afgelopen maanden nog om 52 procent ging.

In Noord is de vraagprijs wel gestegen met 7,5 procent. In Zuid, waar met een aanbod van 384 woningen de meeste huizen te koop staan, zakte in een jaar tijd de vraagprijs met 11 procent. Ook in West zijn de huizenprijzen met 11 procent gezakt, maar dat is dan weer in vergelijking met het vorige kwartaal.

Gemiddeld onder 7.000 euro

De gemiddelde transactieprijs is ook opnieuw gedaald, die bedraagt nu 507.000 euro. Ten opzichte van het vorige kwartaal is dat een daling van bijna 5 procent en in vergelijking met een jaar eerder zelfs 10 procent. "De transactieprijs vergelijkbaar met het niveau van het eerste kwartaal van 2021, toen het bedrag voor het eerst boven de € 500.000 uitkwam."

Daarnaast is de gemiddelde prijs voor een vierkante meter in de stad gedaald. Het bedrag duikt net onder de 7.000 euro en is daarmee weer terug op het niveau van het eerste kwartaal van 2021. In vergelijking met vorig jaar daalde de prijs met 7 procent. Alleen in Zuidoost steeg de prijs met 0,8 procent. In Oost daalde de prijs het hardst, met 12 procent ten opzichte van een jaar eerder.