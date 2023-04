Gemeente deelt nieuwe 24 uursvergunning uit aan horeca

De gemeente heeft nieuwe 24 uursvergunning afgegeven aan de horeca in de stad, waardoor ze zelf hun openings- en sluitingstijden bepalen. Opvallend is dat de gemeente ook aan twee restaurants de horecavergunning heeft verleend. In totaal kent de stad nu vijftien plekken met zo'n vergunning.

Met de vergunning mogen de horecazaken 24 uur lang open zijn en evenementen houden. "Zo stimuleren we een bruisend dag- en nachtleven in de stad", schrijft de gemeente. De vergunningen gelden voor de komende drie jaar en kunnen één keer verlengd worden met nog eens drie jaar.

15 locaties

Van de negen plekken die de vergunning hebben gekregen is het voor vijf van hen de eerste keer: Warehouse Elementenstraat (Nieuw-West), Q-Factory (Oost) en The Other Side (West). De twee restaurants die straks 24 uur hun deuren open mogen houden zijn Meo’s Colloseum (West) en Northside Streetfood Corner (Noord).

De andere locaties met de vergunning zijn: Tolhuistuin(Noord), Adam Toren (Noord), Oosterbar (Oost) en Doka (Oost). Garage Noord (Noord), De School (West), Nachtlab (West), The Ven (Nieuw-West), Bret (Nieuw-West) en Radion (Nieuw-West) hadden al een vergunning.

Verrijking voor de stad

Voorwaarde van de vergunning is dat de plek een verrijking is voor de stad, door bijvoorbeeld een cultureel programma te hebben. "De nacht, en alle initiatieven die daar ontstaan, is cultureel, economisch en sociaal gezien van groot belang voor onze stad", reageert wethouder Touria Meliani (Cultuur). "De nacht heeft alle Amsterdammers wat te bieden en met deze vergunningen wil het college initiatieven in de nacht verder versterken en ondersteunen."

De stadsdelen en de politie hebben beoordeeld of de vergunningen om 24 uur open te blijven geschikt zijn op de locaties waar ze zijn verleend. Burgemeester Femke Halsema mag aanvullende voorwaarden stellen aan de horecazaken en kan ook beslissen om de vergunning weer intrekken.