Ondernemers kunnen kavel in Tuinen van West winnen: gemeente schrijft prijsvraag uit

De gemeente gaat in Tuinen van West in de Osdorperbinnenpolder drie kavels vrijgeven waar ondernemers een stadslandbouw-, dagrecreatie- of horecabedrijf kunnen beginnen. Om de juiste ondernemers uit te kunnen kiezen, is er een prijsvraag uitgeschreven.

Twee van de kavels, met een grondoppervlak van 7500 en 8900 vierkante meter, zijn alleen bestemd voor dagrecreatie of stadslandbouw. Met stadslandbouw wordt volgens de gemeente 'de productie van voedsel, in combinatie met maatschappelijke nevenactiviteiten' bedoeld.

De derde kavel, met 4300 vierkante meter de kleinste van de drie, is bedoeld voor kleinschalige horeca. Wie er aanspraak op wil maken, moet via een zogenoemd 'tenderprogramma' een plan inleveren. De gemeente gaat de plannen vervolgens bekijken en kiest dan voor elk van de drie kavels een ondernemer uit.

'Een uniek gebied'

"Dit deel van de stad is enorm in opkomst als geliefde plek voor Amsterdammers voor recreatie en ontspanning, zegt wethouder Reinier van Dantzig (stedelijke ontwikkeling). "Er wordt groente en fruit geteeld, je kan er fietsen en wandelen: een uniek stadslandbouw- en recreatiegebied. Zo zien we het graag, want je woont pas echt fijn als er ook voorzieningen en groen in de buurt zijn. Ik hoop dan ook op mooie initiatieven voor deze nieuwe kavels om de verbinding tussen de stad en de groene randen te versterken.”

Tuinen van West is een verzamelnaam van vier verschillende gebieden: de Lutkemeerpolder, de Osdorperbinnenpolder Noord, de Osdorperbovenpolder en de Osdorperbinnenpolder Zuid. Mede doordat het gebied onder de beperkingszone van Schiphol valt, zijn er nooit woningen gebouwd. In 2007 besloot de gemeente er een recreatiegebied van te maken.

Later dit jaar gaat de gemeente ook via een prijsvraag een grotere kavel voor stadslandbouw uitgeven in de Lutkemeerpolder.