Weer auto's in brand in de Banne in Noord

Aan de Statenjachtstraat in Noord zijn vannacht drie auto's volledig uitgebrand. De politie vermoedt brandstichting. Het is de vijfde autobrand in een maand in de buurt.

Rond 04.00 uur kreeg de brandweer een melding binnen van de brandende auto's nadat omwonenden wakker schrokken van drie harde knallen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat onderzoek nog moet uitwijzen of de knallen iets te maken hebben met de brand, maar die kans is wel aanwezig.

De middelste auto van de drie is vermoedelijk aangestoken. De brand sloeg vervolgens over op de auto's die ernaast stonden geparkeerd. Ondanks dat de brandweer snel aanwezig was, konden de auto's niet worden gered. Een getuige laat aan AT5 weten dat er ook meerdere ruiten van woningen door de hitte zijn gebarsten en dat ook een aantal brievenbussen zijn gesmolten.

Het is niet de eerste keer dat in de buurt, de Banne, een auto in vlammen opgaat. In de afgelopen maand was er al vier keer eerder een autobrand in één van de straten in de omgeving. Bij alle branden waren de auto's volledig uitgebrand.