Heel hip Amsterdam in paniek, want de havermelk wordt duurder: "Echt heel kut"

Een cappuccino met havermelk is niet meer weg te denken uit een gemiddeld Amsterdams koffietentje, maar liefhebbers zullen daarvoor vanaf 1 januari (nog) dieper in de buidel moeten tasten. De belasting op alle frisdranken gaat dan omhoog en volgens het kabinet valt ook havermelk daaronder.

Op een zonnig terras in Noord wordt deze week vooral verbaasd gereageerd. "Nee, dat vind ik echt niet kunnen. Hoe kan havermelk onder frisdranken vallen? Dat gaat toch niet." Een andere terrasganger: "Ik vind het echt verschrikkelijk en ook echt heel kut." Sommige voorbijgangers hebben al plannen om te hamsteren dit jaar: "Ik ga heel veel havermelk inslaan samen met mijn buurvrouw, want die drinkt dat ook. Net als 2 jaar geleden met wc-papier, gaan we dat nu doen met de havermelk." In Nederland bestaat sinds 1993 verbruikersbelasting die wordt geheven op alcoholvrije dranken. Melk valt niet onder deze belasting, omdat het gaat om een eerste levensbehoefte volgens het voedingscentrum. Maar dat geldt niet voor plantaardige alternatieven van melk, zoals havermelk en kokosmelk. Ook niet als er geen suikers zijn toegevoegd.

1 aprilgrap? Boris de Lorm is medeoprichter van Real Oat Arts, een bedrijf dat havermelk levert aan Amsterdamse horeca. Hij dacht eerst dat het ging om een 1 aprilgrap. Boris: "We hoorden het op het Amsterdam koffiefestival, wat toevallig ook onze verjaardag was, ons eenjarige bestaan. Niet een heel leuk verjaardagscadeau wat dat betreft." Dat havermelk wel duurder wordt, maar koemelk en chocolademelk niet, vindt hij onbegrijpelijk. "Een vreemde scheiding, zeker in een tijd waarin duurzaamheid zo belangrijk is. Om dan de diervriendelijke en duurzame alternatieven actief te ontmoedigen terwijl de bio-industrie gespekt wordt."

"Geef mij maar whiskey" Dat havermelk niet overal in Amsterdam de gemoederen bezighoudt werd ook al snel duidelijk. "Havermelk? Ik weet helemaal niet wat dat is.", aldus een man op straat. Iemand anders weet wel wat het is, maar geeft duidelijk de voorkeur aan een ander drankje. "De verhoging maakt mij niet uit, want ik drink het toch niet. Geef mij maar een whiskey." Partij voor de Dieren wil de belastingverhoging wel proberen te stoppen. De partij heeft Kamervragen gesteld en hoopt dat er alsnog een uitzondering komt voor havermelk.