Kale & Kokkie vinden dat supporters elkaar moeten corrigeren: "Drie wedstrijden zonder publiek, dan denk je wel beter na"

Wat een week hebben we achter de rug. Vlammen en rook in De Kuip, een aansteker, een bebloed hoofd en uiteindelijk vreugdevuurwerk bij de Johan Cruijff Arena. Want ja: Ajax gaat de finale van de beker spelen, en Feyenoord niet. Gelukkig brengen oer-supporters Kale & Kokkie rust in deze roerige tijden. Hoewel: "Als ik eerlijk ben: ik heb wel eens een Mars het veld in gegooid."