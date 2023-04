Angst na wéér een autobrand in Noord: "Bij elk geluidje rechtop in bed"

Sinds begin dit jaar zijn er in Noord alweer heel wat auto's uitgebrand, waarschijnlijk in de fik gestoken, en dat vreet aan veel bewoners. Een maand geleden vatte een aantal auto's vlam aan de Noorderbreedte en daardoor raakte ook het huis van Ria flink beschadigd. Sinds die tijd voelt ze zich onveilig in haar eigen huis en ze is niet de enige.

"Ik kan niet meer slapen, bij elk geluidje dat je hoort zit je rechtop in bed", vertelt Ria uit Noord. Vannacht was ik om 03.00 uur weer beneden. Je hoort dan weer sirenes en je slaapt niet meer." Het is het gevolg van meerdere autobranden bij Ria in de straat. Een maand geleden vatten in de straat meerdere auto's vlam waarbij de vlammen oversloegen op de schuur van Ria, de schade is vandaag de dag nog steeds goed te zien.

Cameratoezicht

Volgens een telling van AT5 waren er dit jaar in ieder geval 7 autobranden in Banne Buiksloot, waarvan vijf in de afgelopen maand. Het baart de buurtbewoners ernstig zorgen, volgens hen is er maar één oplossing en dat zijn camera's in de wijk.