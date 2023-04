Restaurator Abbie Vandivere: "Het is alsof je over de schouder van Vermeer meekijkt"

Hoe voelt het om een echte Vermeer in handen te hebben en uit de lijst te halen? Restaurator Abbie Vandivere praat in de tweede aflevering van Sterke Vrouwen, Mooie Mannen met Celestine Raven over de magie van eeuwenoude kunst en over haar inspiratiebronnen. "Ik keek elke dag na school op tv naar Bob Ross."

De Amsterdamse Abbie Vandivere houdt zich bezig met het beheer, behoud en onderhoud van (vaak eeuwenoude) kunstwerken. Dat doet ze ook met het wereldberoemde schilderij Het meisje met de Parel van Johannes Vermeer (1632-1675). Meestal hangt dit schilderij in het Mauritshuis in Den Haag, maar voor de grootste expositie over Vermeer ooit is het tijdelijk in het Rijksmuseum te zien.

Landschapsschilder

Het moment dat ze het schilderij voor het eerst uit de lijst haalde, zal ze nooit vergeten. “Dat is een moment in mijn leven dat niet veel mensen op aarde hebben”. Haar interesse in de kunst begon met haar fascinatie voor de landschapsschilder en tv-icoon Bob Ross: "Ik keek elke dag na school naar hem. Hij liet mij al op 7-jarige leeftijd zien dat een schilderij opgebouwd is uit meerdere lagen. Dat heb ik meegenomen in mijn hele leven als restaurator."