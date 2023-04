Zeeburgertunnel volgende week drie nachten op rij gesloten vanwege inspectie

De afsluitingen van de tunnel duren vanaf 23.00 uur tot 05.00 uur de volgende dag. Tijdens de eerste nacht, van dinsdag op woensdag, is alleen de tunnelbuis richting Noord afgesloten. Daarnaast is de verbindingsboog vanaf de A1 dan dicht, die sluit zelfs al een uurtje eerder.

In de nacht van woensdag op donderdag sluit de tunnelbuis richting Oost voor de testen van Rijkswaterstaat. Tijdens de laatste nacht is de gehele tunnel afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt de komende nachten omgeleid via de ring of via de Schellingwouderbrug.