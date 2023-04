Festivalseizoen van start met DGTL: "We gaan gas geven"

Het festivalseizoen in de stad wordt dit weekend traditiegetrouw afgetrapt met Awakenings in de Gashouder en DGTL op de NDSM-werf. Met het zonnetje, een drankje en een hele hoop gezelligheid kan het voor de festivalbezoekers bijna niet beter.

De sfeer zit er al goed in op de NDSM-werf. "Mooi weer, heerlijk muziek en een biertje erbij. Kan niet beter, aldus één van de bezoekers. Een ander feestganger beaamt dat. "DGTL is echt de aftrap. Heel Amsterdam is hier eigenlijk. Als je hier niet bent mis je echt heel erg veel."

Het festival verwacht in totaal ongeveer 45.000 bezoekers over twee dagen, wat neerkomt op zo'n 22.500 festivalgangers per dag.