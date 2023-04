Krijgt het veld van de Arena straks mest van DGTL-bezoekers? "Ontlasting heeft waarde"

Met de opening van het festival DGTL op de NDSM-werf is het festivalseizoen in de stad weer officieel begonnen. Het driedaagse festival trekt ongeveer 45.000 bezoekers, van wie een groot aantal ook hun behoefte moet doen in de dixi's en pispalen. De organisatie wil die uitwerpselen graag gaan hergebruiken, in de vorm van mest. Er worden gesprekken gevoerd met de Johan Cruijff Arena of het voor het voetbalveld kan worden gebruikt,

DGTL ziet zichzelf als een 'circulair festival', wat wil zeggen dat ze geen afval willen produceren en alles juist willen hergebruiken. "Het enige wat nog niet aan het hergebruiken waren, was het materiaal uit de toiletten", vertelt DGTL-directeur Ellen Evers in de podcast De Machine van NPO 3. "Om volledig circulair te zijn moet je ook de poep en plas van de bezoekers opvangen en teruggeven aan de natuur. Het gaat om zo'n 30.000 liter urine en 3.000 kilo poep. We gaan er compost, meststof en water van te maken."

Worst van poep

Voor het hergebruik van de ontlasting is het het best als de poep en plas gescheiden zijn. DGTL doet dat op drie manieren tijdens het festival. "We hebben een waterloos toilet, waarvan de ene voor poepen is en de ander voor plassen gebruikt kan worden. We moeten wel vragen aan bezoekers of ze moeten plassen of poepen, dat is een beetje een ongemakkelijke vraag. Als de behoefte is gedaan, druk je op een knop en dan wordt het opgevangen in een biologisch afbreekbare worst die tot wel 16 meter lang kan worden. Zo heb je twee worsten met gescheiden materiaal. Bij poepen komt altijd ook wat plas mee, maar dat is dan makkelijker te scheiden."

Daarnaast heeft het festival een genderneutraal urinoir waar alleen geplast kan worden. "We kunnen dan makkelijke dik en dun scheiden, aangezien je hier alleen plas opvangt." De laatste manier zijn de goede oude dixi's, die worden na het festival gescheiden door de leverancier. "Het vaste materiaal gaat met een boer mee om te composteren. Al het vloeibare wordt gefilterd tot meststof en grijs water, dat laatste kan in principe weer naar Waternet om er drinkwater van te maken", legt Evers uit.

Tegen de wet

Op het moment is het verboden in Nederland om mest van menselijke uitwerpselen te gebruiken in de natuur. "Dat is ontzettend jammer, we zijn echt kwijtgeraakt dat onze ontlasting waarde heeft. Vroeger werd het al gebruikt om het land te bemesten en in Azië kon je huurverlaging krijgen als je je uitwerpselen inleverde. Nu spoelen we het weg met 6 liter schoon drinkwater."

Ook al mag het nog niet in de natuur, in afgesloten gebieden is het wel toegestaan om de mest te gebruiken. "We zijn in gesprek met de Johan Cruijff Arena om te kijken of de urine van de DGTL-bezoekers gebruikt kan worden om het veld te bemesten, dat is een gesloten gebied namelijk", aldus Evers. "Voor iedereen die zich afvraagt of het gaat stinken, dat doet het zeker niet. Het wordt volledig gefilterd en eventuele bacteriën halen we er uit, ook de eventuele chemicaliën van de bezoekers. Het is allemaal getest en het is goed mogelijk."