Sterke start Ajax op eerste dag Future Cup, Onder 17 wint eerste twee wedstrijden

Ajax Onder 17 is goed begonnen aan de eerste dag van de Future Cup. Op het internationale jeugdtoernooi op De Toekomst, dat voor het eerst in drie jaar weer georganiseerd wordt, won de jeugdploeg met 2-0 van het Mexicaanse Pachuca én het Duitse Borussia Mönchengladbach.

Bij die eerste 2-0 overwinning was er een hoofdrol weggelegd voor Shedrach Ebite. De boomlange spits scoorde twee keer met het hoofd. Na een kwartier moest hij hoog de lucht in springen om een rebound binnen te knikken; de tweede goal maakte Ebite met een knappe snoekduik.

De ploeg van trainer Yuri Rose speelde tegen het einde van de middag nog een wedstrijd. Dit keer ging Borussia Mönchengladbach over de knie. Jan Faberski opende de score door via een vrije trap van een kleine dertig meter afstand binnen te schieten. Niet veel later prikte linksbuiten Kayden Wolff de 2-0 in de korte hoek. Wolff deed dat na een lange rush waarbij hij het halve veld moest oversteken.