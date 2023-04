Oer-Jordanees en Oranjefan Beppie (81) overleden

Beppie Nieuwenhuijs is op 81-jarige leeftijd overleden. Beppie stond bekend als een echte Jordanees. Haar huis, waar meerdere films en series werden opgenomen, hing vol met krantenknipsels, albumhoezen en andere spullen die te linken waren aan de Jordaan. Ook had ze een indrukwekkend arsenaal aan Oranje-attributen, waarmee ze haar huis versierde tijdens Koningsdag of een wedstrijd van het Nederlands elftal.

Beppie kreeg een week geleden, op zondag, een herseninfarct. Ze lag vanaf dat moment in het ziekenhuis, waar ze donderdag overleed. "Ze heeft echt heel erg van het leven genoten en nu is het afgelopen. Het is heel triest, maar het is wel een troost dat ze er niets van heeft meegekregen. Dat hebben meerdere artsen me verzekerd", vertelt Beppies goede vriendin Lydia Tjerks aan AT5.

Beppie werd geboren op de Haarlemmerdijk, aan de rand van haar geliefde Jordaan. Haar vader had daar een groentewinkel, waar Beppie vanaf haar dertiende ging werken. Ook woonde ze aan de Palmgracht. Later verhuisde ze naar de Vinkenstraat, waar ze ging werken in antiekzaak De Doos van Pandora van Herman Tjerks. "En dat was mijn man", vertelt Lydia. "We zijn vervolgens boven Beppie komen wonen in de Kostverlorenstraat. Dus Beppie is ook al veertig jaar mijn onderbuurvrouw."

Kadetjes met gebakken ei

Volgens Lydia was Beppie altijd voor anderen aan het zorgen. "Ze stond altijd klaar voor mensen die het minder hadden dan zij of mensen die ongelukkig of ziek waren. Dan vloog ze ernaartoe met een pannetje eten."

Beppie bereidt zich voor op Koningsdag (april 2021):