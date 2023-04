Ajax weer tweede na eenvoudige overwinning op Fortuna Sittard

Ajax heeft zonder enige moeite de tweede plaats in de eredivisie weer in handen genomen. Tegen Fortuna Sittard was het binnen een half uur eigenlijk al klaar. Steven Berghuis was twee keer trefzeker en Steven Bergwijn en Kenneth Taylor beslisten het duel: 4-0.

De Amsterdammers moesten het stellen zonder Mohammed Kudus. De vleugelaanvaller raakte in de verhitte Klassieker tegen Feyenoord geblesseerd aan zijn hamstring. Steven Berghuis nam zijn positie als rechtsbuiten en voor Florian Grillitsch was een plekje op het middenveld gereserveerd. Berghuis voelde zich als een vis in het water, want na zes minuten zette hij Ajax al op voorsprong. Hij dribbelde naar binnen en schoot de bal van buiten de zestien en de binnenkant van de paal raak: 1-0.

Berghuis

In een tamme Johan Cruijff Arena was het voetbal vervolgens slordig van beide kanten. Het leverde dan ook weinig grote kansen op, maar tien minuten voor rust was het opnieuw Berghuis die trefzeker was. Hij kreeg de bal voor zijn voeten en schoot de bal uit de draai in het dak van het doel: 2-0.

Fortuna kwam na de pauze beter voor de dag. Ajax had meer moeite met de dekking en de gegroepeerde Limburgse defensie. Toch kwam het op 3-0 via Steven Bergwijn. Na een korte corner kwam de bal bij de buitenspeler terecht op de rand van de zestien en pegelde hij de bal tegen de touwen. Fortuna had niets meer te verliezen en ging aanvallend spelen. Dat leidde nog tot een kopbal op de lat van Dimitris Siovas.

Tijd voor talenten

Bij Ajax maakte Silvano Vos zijn officiële debuut in het eerste. Hij verving halverwege de tweede helft Grillitsch op het middenveld. Verder lijkt Owen Wijndal in een uitzichtloze situatie te zijn beland. De linksback bleef opnieuw de hele wedstrijd op de bank zitten en lijkt hij nummer vier in de pikorde te zijn. Ook was er vlak voor tijd nog ruimte om Mika Godts in te brengen. De Belg, die voor het eerst bij de selectie zat, maakte ook zijn officiële debuut. Even daarvoor gooide Kenneth Taylor de wedstrijd in het slot: 4-0.

Na de overwinning op Fortuna Sittard neemt Ajax de tweede plaats in de eredivisie weer over van PSV. Beiden hebben nu 59 punten, maar het doelsaldo van de Amsterdammers is beter. Koploper Feyenoord komt om 20.00 uur in actie tegen RKC Waalwijk. Volgende week zondag krijgt Ajax in eigen huis FC Emmen op bezoek.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Baas (Hato/46), Klaassen (Conceiçao/72), Grillitsch (Vos/72), Taylor; Berghuis, Tadic (Godts/87), Bergwijn