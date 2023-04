Ajax Onder 17 bereikt finale Future Cup na overwinning op Anderlecht

Ajax Onder 17 heeft de finale van de Future Cup bereikt. Op het toernooi in Amsterdam won de ploeg van Yuri Rose vanmiddag de halve finale van Anderlecht.

Onder toeziend oog van onder meer Ajax 1-spelers Bian Brobbey, Kenneth Taylor en Jurrien Timber, die zelf in 2018 de Future Cup wonnen, werd het in de tweede helft nog 2-0. Kayden Wolff verdubbelde vlak voor tijd de score door de bal over de keeper te stiften.